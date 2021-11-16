Денісова каже, що їй відмовили у відвіданні Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй відмовили у зустрічі з громадянином України, експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні у пенітенціарній установі №18 у Глдані (Грузія).

«Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується. Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі», – написала Денісова у фейсбуці, яка напередодні поїхала до Грузії для того, щоб зустрітися з Саакашвілі.

Напередодні уповноважена з прав людини висловлювала очікування, що зможе особисто перевірити «стан додержання прав» Саакашвілі у медичній установі грузинської пенітенціарної установи.

«Провела зустріч з адвокатами, які представляють інтереси Міхеїла Саакашвілі... Щойно з’явилась інформація, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеїла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання. Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Міхеїла для проведення відповідних процедур», – повідомляла Денісова 15 листопада.

Вона повідомила, що минулого тижня отримала листа від Міхеїла Саакашвілі, в якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч.

Тбіліський міський суд 15 листопада проводив засідання у справі проти Саакашвілі без його присутності щодо розтрати державних коштів. Суд за цими звинуваченням пройшов через тиждень після слухання у справі проти нього щодо ролі у насильницькому розгоні опозиційних протестувальників в листопаді 2007 року. Саакашвілі неодноразово називав справи проти нього політичними.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.