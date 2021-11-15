Суд над Саакашвілі знову відбудеться без його присутності

Пенітенціарна служба Грузії знову відмовила колишньому президенту Міхеїлу Саакашвілі бути присутнім на засіданні Тбіліського міського суду 15 листопада на процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів.

Відмову доставити Саакашвілі до суду пенітенціарна служба пояснила міркуваннями безпеки.

У заяві, опублікованій за кілька годин до слухань 15 листопада, пенітенціарна служба додала, що Саакашвілі, який сьомий тиждень голодує на знак протесту проти свого арешту за іншим обвинуваченням, також не може бути присутнім у залі суду через поганий стан здоров’я.

Суд над Саакашвілі 15 листопада за звинуваченням у розкраданні відбувається через тиждень після слухання у справі проти нього щодо його ролі у насильницькому розгоні опозиційних протестувальників в листопаді 2007 року. Його також не допустили до цього процесу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прибула до Грузії «з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі».

«Минулого тижня отримала листа від Міхеїла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч. Посольством України в Грузії було скеровано запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеїла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року. Очікую на рішення», – написала Денісова у фейсбуці.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії напередодні стверджувала, що стан Саакашвілі, який продовжує голодування, є стабільним. Тим часом, його особистий лікар каже, що експрезиденту Грузії щодня стає дедалі гірше, і що він ослаб настільки, що вже не може встати з ліжка.

Цього тижня Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.

Саакашвілі, який з 1 жовтня перебував у колонії міста Руставі, 8 листопада перевели до лікарні глданської в’язниці. Захист експрезидента стверджує, що його обманом доставили до пенітенціарної установи зі ставленням, що принижує гідність.

ЗМІ повідомляли про неналежне медичне оснащення тюремної лікарні, де утримують Саакашвілі, а також про зловживання та погрози щодо нього з боку інших ув’язнених.

До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня.

Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими.