Грузинський премʼєр відмовив Зеленському в допуску до Саакашвілі українських лікарів

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі не погодився із пропозицією президента України Володимира Зеленського про допуск до Міхеїла Саакашвілі українських лікарів. Про це йдеться в повідомленні уряду Грузії про телефонну розмову двох лідерів, яка відбулася 12 листопада.

«Володимир Зеленський поцікавився, чи можна розглядати можливість отримання українськими лікарями дозволу на перевірку стану здоров’я Міхеїла Саакашвілі. У відповідь Іраклі Ґарібашвілі зазначив, що ув’язненим Саакашвілі опікуються висококваліфіковані медичні працівники Грузії», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні Офісу президента України про цю розмову йшлося, що Володимир Зеленський закликав не порушувати права експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Зеленський також порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеїла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. З огляду на стан здоров’я Саакашвілі глава держави також попросив розглянути можливість допуску до нього українських лікарів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада заявила, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі свідчить про катування та жорстоке поводження із ним.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Також стало публічним відео, датоване 8 листопада, коли Саакашвілі перевозили до лікарні.