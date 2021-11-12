Зеленський просить премʼєра Грузії про допуск до Саакашвілі українських лікарів

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав не порушувати права експрезидента цієї країни Міхеіла Саакашвілі, повідомив зранку 12 листопада Офіс президента.

Зеленський також порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеїла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким. З огляду на стан здоров’я Саакашвілі глава держави також попросив розглянути можливість допуску до нього українських лікарів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада заявила, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі свідчить про катування та жорстоке поводження із ним.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Також стало публічним відео, датоване 8 листопада, коли Саакашвілі перевозили до лікарні.