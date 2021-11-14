У Грузії ще дев’ять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Дев’ять депутатів парламенту Грузії від опозиційної партії «Єдиний національний рух» оголосили голодування з вимогою перевести експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі до багатопрофільної цивільної клініки. Про це заявив на спеціальному брифінгу один із лідерів партії Давид Кіркітадзе, повідомило агентство «Новини-Грузія».

«Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Єлене Хоштарія також голодує, тому ми, дев’ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою – перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки», – заявив Кіркітадзе.

Крім Кіркітадзе, голодування розпочали Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов.

З 3 листопада голодування на підтримку Саакашвілі також продовжує лідер партії «Дроа» і депутатка парламенту Грузії Єлене Хоштарія.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії стверджує, що стан Саакашвілі, який продовжує голодування 45-й день, є стабільним. Тим часом, його особистий лікар каже, що експрезиденту Грузії щодня стає дедалі гірше, і що він ослаб настільки, що вже не може встати з ліжка.

Цього тижня Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.

Саакашвілі, який з 1 жовтня перебував у колонії міста Руставі, 8 листопада перевели до лікарні глданської в’язниці. Захист експрезидента стверджує, що його обманом доставили до пенітенціарної установи зі ставленням, що принижує гідність.

ЗМІ повідомляли про неналежне медичне оснащення тюремної лікарні, де утримують Саакашвілі, а також про зловживання та погрози щодо нього з боку інших ув’язнених.

До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня.

Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими.