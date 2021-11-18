Саакашвілі у тюремній лікарні ненадовго знепритомнів – лікар

Експрезидент Грузії, український громадянин і посадовець Міхеїл Саакашвілі у четвер ненадовго знепритомнів у тюремній лікарні. Про це, як передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», заявила лікар-реаніматолог Гуліко Кіліптарі.

«За допомогою незначних реанімаційних заходів його стан стабілізувався», – повідомила лікар.

За її словами, Саакашвілі при тямі, зумів відповісти на запитання лікарів. Його залишили у реанімаційному відділенні. Кіліптарі також повідомила, що вона запрошений фахівець і «випадково опинилася» у тюремній лікарні під час погіршення стану Саакашвілі.

Раніше адвокат Саакашвілі Бека Басілая розповів, що політик, який голодує 49-й день, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше заявила, що стан Саакашвілі критичний, і для збереження життя його треба перевести з медзакладу в’язниці до справжньої лікарні.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.