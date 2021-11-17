У голодуванні Міхеїла Саакашвілі оголосили про «зворотній відлік»

Грузинська влада, як і раніше, відмовляється переводити Саакашвілі з тюремної лікарні до цивільної клініки. 16 листопада до нього не допустили уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову. Пенітенціарна служба також не бачить потреби у послугах консиліуму лікарів, яким також відмовлено у зустрічі з Саакашвілі, інформує «Ехо Кавказа», російськомовний проєкт Грузинської служби Радіо Свобода.

Грузинському суспільству пропонують дві протилежні версії стану здоров’я Міхеїла Саакашвілі на 47-й день його голодування. Вдень представник пенітенціарної служби Георгій Чіндарашвілі заявив, що медичні показники експрезидента в нормі, а ввечері адвокат Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі з сумним обличчям повідомив, що Саакашвілі пересувається, тримаючись за стіну.

«Міхеїлу Саакашвілі не погано, Міхеїлу Саакашвілі дуже погано – за моїми оцінками. Я – не лікар, і, на жаль, цей процес лишається оцінювати лише таким людям, як я, та іншим пересічним відвідувачам. Лікарям заборонили до нього входити, консиліум розформований, міністр юстиції каже одне, пенітенціарна служба – інше. Скільки це триватиме, я не знаю, судячи зі стану цієї людини, вже ввімкнений зворотний відлік».

Ніка Гварамія закликав владу уважно прочитати ухвалу Страсбурзького суду про застосування тимчасових заходів у справі Саакашвілі. У ньому міститься заклик до експрезидента припинити голодування та доручення до влади – надати документацію про стан здоров'я Саакашвілі та надання йому медичної допомоги. Там же Ніка Гварамія назвав обурливою відмову українському омбудсмену Людмилі Денісовій у зустрічі із Міхеїлом Саакашвілі. Гварамія нагадав, що таких перешкод омбудсмену Денісовій не чинила навіть російська влада, коли вона захищала права громадянина України, який голодував у російській в'язниці, режисера Олега Сенцова.

Міністр юстиції Раті Брегадзе не приховував, що у владі незадоволені оцінками Людмили Денісової, яка одного разу вже відвідувала Саакашвілі у руставській в’язниці і закликала владу госпіталізувати його до цивільної клініки. Пізніше у розповсюджених Мін’юстом відеокадрах про переміщення експрезидента до глданської тюремної лікарні український омбудсмен виявила ознаки нелюдського поводження та катувань щодо Саакашвілі. Вона ознайомила 16 листопада грузинських журналістів зі змістом листа, який Саакашвілі передав їй через своїх адвокатів:

«Я вже три дні не встаю практично з ліжка. Тиск постійно стрибає від дуже низького до рекордно високого, калій впав раптово до 2.6. Потім мій лікар таблетками стабілізував, але оскільки його перестали пускати, я припинив їх приймати. У моїй палаті немає не тільки апаратури, а й дзвінка для викликів»… З огляду на це і раз мене не пустили (до Саакашвілі в тюремну лікарню), самостійно не змогла побачити Міхеїла Саакашвілі та констатувати на сьогодні його стан хоча б візуально, без надання якихось аналізів, я думаю, що владі є що приховувати».

Омбудсмен Грузії ​Ніно Ломджарія заступилася за права української колеги, але марно. Представники влади заявили, що повноваження Денісової не поширюються на територію Грузії і її приїзд розглядається як візит приватної особи.

Користуючись своїми повноваженнями, омбудсмен Грузії сформувала альтернативний консиліум лікарів, надавши вірчі грамоти омбудсмена, які дають право лікарям безперешкодно відвідувати тюремну лікарню. Їхній візит до в'язниці очікувався 16 листопада пізно ввечері. Міністр юстиції Раті Брегадзе пообіцяв, що щодня пенітенціарна служба даватиме інформацію про стан Міхеїла Саакашвілі:

«Звичайно, ніхто не підписується на смерть ув'язненого та пацієнта. Ще раз повторюю: насамперед ми зацікавлені у його здоров'ї та житті. І ми постійно закликаємо, просимо його, щоб він припинив голодування. На відміну від наших опонентів, які його до цього не закликають».

Лідери правлячої «Грузинської мрії» на пленарній сесії стверджували 16 листопада, що опозиція домагається переведення Саакашвілі до цивільної клініки з однією метою – влаштувати дестабілізацію. З цієї причини Міхеїлу Саакашвілі втретє було відмовлено в участі у судовому засіданні – цього разу у справі про його незаконний перетин кордону.

Представників партії влади не зворушило і емоційне звернення сина Міхеїла Саакашвілі Едуарда із закликом перевести експрезидента до цивільної клініки, де Саакашвілі готовий припинити голодування. Там же Едуард Саакашвілі каже, що ніколи не забуде жахливих кадрів насильницького поміщення його батька до тюремної лікарні.

Після публікації цих кадрів «Грузинська мрія» втратила залишки гідності, заявив на пленарному засіданні опозиційний депутат із партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі:

«Те, що ми бачили, було ганебним фактом. Ви втратили ту людську перевагу, єдине, що ви ще зберігали у вашому правлінні, – людське ставлення до ув'язнених. Мабуть, ви не усвідомлюєте, що й самі постраждали, і державі завдали шкоди».

Тим часом, щоб ще більше розгойдати владу та домогтися переведення Міхеїла Саакашвілі з тюремної лікарні до цивільної, «Нацрух» продовжує щоденні акції протесту. Напередодні опозиціонери проїхали автоколонами трьома різними районами столиці.