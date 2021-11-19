У Тбілісі опозиція мітингує на підтримку Саакашвілі

Сотні протестувальників зібралися в центрі грузинської столиці, щоб вимагати переведення ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі до багатопрофільної цивільної клініки, у той час, як зростає занепокоєння щодо здоров’я опозиціонера, який голодує вже 50 днів.

На мітингу 19 листопада, організованому опозиційним «Єдиним національним рухом», демонстранти пройшли маршем від площі Республіки до будівлі парламенту в Тбілісі.

Демонстрація розпочалася після того, як міністр юстиції Раті Брегадзе заявив журналістам, що уряд пропонує перевести Саакашвілі у військовий госпіталь.

Військовий госпіталь в Горі «є місцем, де його здоров’я і безпека будуть захищені державою у повній мірі», сказав Брегадзе.

Саакашвілі вимагав, щоб його доставили до цивільної лікарні, в чому уряд йому відмовив, заявивши, що його прихильники будуть штурмувати такий заклад.

Раніше сьогодні фейсбук-сторінка Саакашвілі оприлюднила заяву грузинської уповноваженої з прав людини Ніно Ломджарії. Згідно з нею, в політика розвинувся неврологічний розлад, відомий як енцефалопатія Верніке. Ломджарія радить негайно перевести Саакашвілі до високотехнологічної багатопрофільної лікарні.

Раніше Саакашвілі говорив, що припинить голодування, якщо влада погодиться перевести його до цивільної лікарні. При цьому адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявляв, що у разі переведення політика до Горійського госпіталю «можливо, буде сплановано його викрадення так званим осетинським спецназом». Сам політик називав лікарню небезпечною через близькість до окупованих територій.

Лідери «Єдиного національного руху» обіцяли не проводити мітинги біля клініки, яку переведуть Саакашвілі.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.