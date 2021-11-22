Лікарі повідомили про стабілізацію стану Саакашвілі

Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі стабільний, ускладнень немає. Про це журналістам повідомила реаніматологиня Інеза Суламанідзе, передає агентство «Новини-Грузія».

Лікарка входить до консиліуму, створеного за дорученням прем’єра Іраклія Гарібашвілі. Вперше Суламанідзе та інші фахівці, які входять до групи, відвідали Саакашвілі у військовому шпиталі міста Ґорі в суботу. 21 листопада вони провели у клініці практично весь день, спостерігаючи за пацієнтом.

«Ще кілька днів вимагають уваги, але можемо з упевненістю сказати, що до цього моменту ми не мали ускладнень», – сказала Суламанідзе.

За її словами, лікування йде згідно з рекомендаціями лікаря, члена ради Єлене Гіоргадзе. Пацієнт виконує вказівки, і всі процедури відбуваються спокійно.

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«Все налагоджено, спілкування налагоджено, все йде спокійно, у дуже гуманному режимі. Пан Міхеїл Саакашвілі всім задоволений. Сьогодні все гаразд, емоційний стан нормалізувався, жодна з процедур, які йому сьогодні провели, не викликала хвилювання», – додала лікарка.

Вона зазначила, що напередодні в пацієнта спостерігався підвищений тиск, але сьогодні він почувається краще. Реаніматолог додала, що у палаті Саакашвілі можна відчиняти вікна. Суламанідзе висловила думку, що ця тема не має бути приводом для спекуляцій.

Також сьогодні відвідав Саакашвілі його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе. Він повідомив журналістам, що процес виходу із голодування розпочався успішно.

Кіпшидзе зазначив, що у Саакашвілі спостерігаються головні болі, часом підвищений тиск. Тим не менш, на даному етапі основна турбота лікарів – це лікування посттравматичного синдрому, вважає він. При цьому лікар подякував персоналу військового госпіталю, підкресливши, що різниця між ним і пенітенціарною установою дуже велика.

Затриманого на початку жовтня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані до Ґорійського військового госпіталю 20 листопада.