Саакашвілі закликав США запровадити санкції проти чиновників Грузії

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до адміністрації президента США Джо Байдена із закликом засудити грузинську владу і чинити тиск на Тбілісі з метою, як він стверджує, зупинити відхід Грузії від демократії. Саакашвілі з жовтня цього року перебуває у Грузії під вартою і напередодні припинив голодування, яке тримав у в'язниці 50 днів.

Лист Саакашвілі опублікований в американському виданні Politico. Колишній президент пише, що вважає звинувачення, за якими він раніше був заочно засуджений, політично вмотивованими. Він зазначає, що правляча партія «Грузинська мрія» в останні роки «консолідувала контроль над судовою системою та багатьма державними та недержавними ЗМІ, дозволила розквітнути корупції, маніпулювала виборами та підштовхнула країну до зближення з путінською Росією». Саакашвілі також вважає, що нинішня влада Грузії «зупинила будь-які практичні зусилля щодо просування на шляху до членства в НАТО».

Саакашвілі нагадав, що під час свого президентства зустрічався з Байденом, який тоді був віцепрезидентом США, і той обіцяв грузинській демократії підтримку. «Сьогодні я закликаю його адміністрацію зробити свій внесок у підтримку нашої молодої демократії, яка перебуває у серйозній небезпеці», – пише колишній президент Грузії.

Серед запропонованих ним заходів – офіційне засудження Сполученими Штатами дій грузинської влади. «Конгрес США також має розглянути питання про введення санкцій щодо порушників прав людини в Грузії відповідно до Глобального закону Магнітського», – зазначає Саакашвілі, посилаючись на думку членів Європарламенту, які вважають поводження з ним у в'язниці «нелюдським». Також Саакашвілі закликає адміністрацію Байдена відкликати запрошення владі Грузії взяти участь в онлайн-саміті світових демократій, що відбудеться в грудні.

Офіційний Вашингтон досі стримано реагував на події навколо арешту та голодування Саакашвілі, закликаючи офіційний Тбілісі поводитися з колишнім президентом гуманно та наголошуючи на його праві на справедливий розгляд у суді, але при цьому утримуючись від засудження влади Грузії.

Напередодні Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після того, як його доставили з тюремної лікарні в Тбілісі до військового шпиталю в Горі. Грузинський політик спочатку вимагав звільнити його з ув'язнення, потім перевести його до цивільної лікарні з тюремної.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.