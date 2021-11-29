Грузія: суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

Суд у справі українського посадовця, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією і прихильниками експрезидента.

Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували. Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

«Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися створеною мною країною», – сказав Саакашвілі.

«Всі знають, що я не повинен сидіти у в’язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані», – додав він.

У якийсь момент Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до «міжнародних партнерів Грузії», і звинуватив владу у катуванні.

«Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували», – сказав Саакашвілі.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмовився.

Саакашвілі проходить обвинуваченим у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та погром в офісі телекомпанії «Імеді».

Процес у справі триває у Тбіліському міському суді. Попереднє засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили у пенітенціарній системі, – заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував.

Затриманого на початку жовтня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані до Ґорійського військового госпіталю 20 листопада. Тоді він припинив голодування, яке тривало 50 днів.