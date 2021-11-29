Попереднє судове засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили у пенітенціарній системі, – заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання він розпочав голодування. У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. (Відео: Грузинська служба Радіо Свобода, REUTERS).