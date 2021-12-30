Денісова назвала «катуванням» повернення Саакашвілі до в’язниці

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила обурення перевезенням експрезидента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі з госпіталю назад до тюрми в Руставі.

«Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеїла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Стан його здоров’я критичний і викликає занепокоєння: після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів», – повдіомила Денісова на своїй фейсбук-сторінці.

Вона розцінила перевезення Саакашвілі як порушення статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеїла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі міста Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні», – заявила омбудсменка.

Вона також закликала посла України в Грузії Ігоря Долгова забезпечити Саакашвілі консульську допомогу, а міжнародну спільноту – «рішуче засудити дії посадових осіб» Грузії.

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Експрезидента Грузії, українського посадовця Михеїла Саакашвілі раніше перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування. Адвокати Саакашвілі 30 грудня висловили занепокоєння щодо його здоров’я після цього транспортування.

Одразу після затримання в Грузії 1 жовтня Саакашвілі був поміщений до в’язниці №12 у Руставі, де з першого дня ув’язнення оголосив голодування. 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на умови утримання експрезидента. На 50-й день голодування, 20 листопада, Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у Горі.

Міністерство закордонних справ України 28 грудня закликало владу Грузії «з повагою» ставитися до Саакашвілі, який має українське громадянство, додавши, що він потребує додаткового лікування.