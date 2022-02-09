Макрон, Шольц і Дуда закликали Росію до деескалації біля кордонів України

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Берліні 8 лютого, щоб обговорити ситуацію навколо України. За підсумками переговорів вони виступили зі спільною заявою, в якій закликали Росію знизити напруженість біля українських кордонів та розпочати змістовний діалог із безпеки в Європі.

Троє лідерів наголосили, що «будь-яка нова військова агресія Росії проти України спричинить тяжкі наслідки і матиме високу ціну».

Президент Франції закликав використати всі засоби для підтримання діалогу з Росією «в різних форматах». Макрон назвав такий діалог «єдиним шляхом для досягнення миру в Україні».

«Нас усіх об'єднує одна мета – зберегти мир у Європі за допомогою дипломатії, ясних сигналів та готовності діяти спільно», – сказав канцлер Німеччини. Олаф Шольц зазначив, що Берлін, Париж і Варшава разом хочуть досягти «деескалації надзвичайно напруженої ситуації». «Нам потрібні переговори та рішення», – сказав він.

Глави трьох держав заявили, що будуть і надалі тісно консультуватися з партнерами ЄС та союзниками НАТО, щоб гарантувати мир і безпеку в євроатлантичному просторі. При цьому вони висловили думку, що НАТО має постійно переглядати стратегію оборони та стримування та, якщо необхідно, коригувати її.

7 лютого Макрон зустрічався в Москві з президентом Росії. Видання Financial Times написало, що Володимир Путін запевнив французького лідера, що Росія виведе війська з Білорусі після спільних навчань.

8 лютого Макрон відвідав Київ, де провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Макрона, Зеленський підтвердив йому, що Україна готова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Переговори відбувалися на тлі нарощування російського збройного угруповання біля кордонів України. Країни Заходу побоюються, що Росія може готувати широкомасштабне вторгнення в Україну, Москва це заперечує.

Франція та Німеччина, разом із Росією та Україною, є учасниками так званого «нормандського формату», в якому обговорюється мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Ці чотири країни підписали Мінські угоди, які вважаються основою для діалогу, хоча сторони по-різному підходять до трактування низки їхніх положень.