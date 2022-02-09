США і Туреччина скоординували дії щодо російської агресії проти України – Держдепартамент

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонну розмову, в якій обговорили загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє Держдепартамент США.

У розмові йшлося про «шляхи подальшої координації та єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України».

Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві США, Блінкен підкреслив відданість Вашингтона суверенітету і територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Реджепа Ердогана у підтримці дипломатичного вирішення ситуації.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.