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«Це просто огидно» – прем’єрка Литви про «терпи, красуне» Путіна

«Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни», – сказала Інґріда Шимоніте

Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала «огидними» слова слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

«Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни», – сказала Шимоніте в інтерв’ю Радіо Свобода.

7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. «Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, заявивши, що це «перебір» і що «в терпінні – мудрість».

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, заявили, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення.

Путін 10 лютого пояснив, що його слова «не мали жодного особистого виміру» і стосувалися виключно Мінських угод. «Коли ми від голови держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з точки зору безпеки, зокрема й самої України, то мені здається, що це не той формат», – сказав російський президент.

Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що президент Росії використав фразу з фольклору. Із ним погодилася російська антропологиня Олександра Архипова. В інтерв’ю «Дождю» вона заявила, що йдеться про частівку «з некрофільським відтінком» із використанням ненормативної лексики, яка, за її словами, вже точно існувала в 1970-і роки, тому Путін у своїй молодості міг її знати.

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