Білий дім про слова Путіна: жарти про зґвалтування викликають обурення

У Білому домі заявили, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення. Так речниця адміністрації президента США Джен Псакі прокоментувала на брифінгу 9 лютого слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

«Будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх у цьому уряді, чи то з вуст американського чиновника чи іноземного чиновника», – сказала Псакі.

«Я також зазначу, що ми ніколи не зупинялися у своїй занепокоєності щодо відсутності правдивості деяких заяв, які лунають з уст президента Путіна та членів російського керівництва, а також войовничої риторики, яка лунає з уст президента Путіна і представників російського керівництва. Отже, ми ніколи не відмовлялися від занепокоєння. І, звичайно, цей жарт був би не тим, що ми … (толеруємо – ред.)», – додала вона.

Псакі не відповіла на запитання, чи контактував із цього приводу Білий дім із Кремлем. «Не маю більше чого вам сказати у плані дипломатичних дискусій», – сказала речниця.

7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. «Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, заявивши, що це «перебір» і що «в терпінні – мудрість».