РНБО проведе засідання в Харкові 11 лютого

Рада національної безпеки й оборони 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові, повідомила пресслужба РНБО.

Зустріч почнеться о 15:30 і проходитиме у будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

За повідомленням, орієнтовно о 17:30 відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Про теми, які планують обговорювати на засіданні, у повідомленні пресслужби РНБО не згадують. Проте 10 лютого секретар РНБО заявив виданню «Українська правда», що основним питанням будуть ризики для морського судноплавства України через блокаду Росією частини акваторії Чорного й Азовського морів і Керченської протоки.

Попереднє засідання РНБО проходило 24 січня, розглядали питання «заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби».