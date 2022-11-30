СБУ проводить огляд на території одного з монастирів УПЦ (МП) на Закарпатті

Служба безпеки України заявляє про проведення «контррозвідувальних» заходів на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.



Як повідомляє пресслужба відомства, за участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень монастиря щодо ймовірного виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку людей на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду суверенітету України.

У СБУ наголошують, що ці дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для, серед іншого, перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», а також недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора.

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Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині та на території єпархіального управління УПЦ (МП) в Івано-Франківську.

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У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

23 листопада після перших обшуків в УПЦ закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».