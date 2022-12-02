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Виправдовував агресію Росії. СБУ повідомила про підозру митрополиту, який виконував доручення Гундяєва

Обшуки СБУ в Києво-Печерській Лаврі, 22 листопада 2022 року

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму.

Як повідомляє пресслужба відомства, правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України.

«Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила (Кирила Гундяєва), з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ», – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що у церквах громади людям роздавали російську пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора – у цих книгах ставилась під сумнів українська державність.

Правоохоронці повідомляють, що під час обшуків на території єпархії виявлено велику кількість російських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

На підставі зібраної доказової бази митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) повідомили підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

1 грудня Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Києво-Печерської лаври через прославляння російської ідеології на богослужінні. Цього ж дня, 1 грудня, Рада національної безпеки й оборони на своєму засідання, як повідомив президент Володимир Зеленський, розглянули «численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором».

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2 грудня співробітники СБУ проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

У листопаді Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях єпархій УПЦ (МП) на Рівненщині, Тернопільщині, Буковині, Прикарпатті та Закарпатті.

У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

23 листопада після перших обшуків в УПЦ закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

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