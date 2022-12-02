СБУ проводить обшуки в 10 монастирях і храмах УПЦ (МП) у трьох областях

Служба безпеки України проводить обшуки на низці об’єктів Української православної церкви Московського патріархату, повідомляє пресслужба 2 грудня.

«Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях», – повідомляє відомство.

Заходи стосуються таких місць:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП), Закарпаття

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир, Житомир

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря, Житомирський район

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря, Житомирський район

Рівненсько-Острозька єпархія, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм і Свято-Успенський храм на Рівненщині

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – пояснюють у СБУ.

Правоохоронці проводять перевірки спільно з Національною поліцією та Нацгвардією, а також за участі представників церкви для виявлення «осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу».

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Напередодні Служба безпеки України провела безпекові заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті.

15 листопада Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомила пресслужба СБУ.

Після цього СБУ провела обшуки не тільки в Києво-Печерській лаврі, а й у низці інших приміщень, якими наразі користується Українська православна церква (Московського патріархату).