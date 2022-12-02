США: Пентагон уклав контракт на виробництво систем HIMARS на 430 мільйонів доларів

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт виробництва додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це пресслужба Пентагону повідомила 1 грудня.

За даними відомства, Lockheed Martin отримала стимулюючий контракт із фіксованою ціною у розмірі 430,9 мільйона доларів на виробництво HIMARS для задоволення термінової потреби у підтримці армії та різних партнерів із іноземних військових продажів. Пентагон не уточнює, які саме партнери маються на увазі і кому будуть передані нові системи.

Прогнозована дата виконання контракту – 31 грудня 2025 року. США раніше передали Києву 20 систем HIMARS.

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Поставлені Україні системи HIMARS вражають цілі на відстані до 80 кілометрів. Наведення ракет відбувається по GPS, що дозволяє точково бити по цілях, у тому числі вночі. Поява цих систем створила для російської армії серйозні проблеми на фронті, зазначали експерти.

Загальна сума зобов’язань США щодо надання військової допомоги Україні сягає близько 19,7 мільярда доларів. Останні пакети військової допомоги США включають боєприпаси для HIMARS.

Сполучені Штати також уклали контракт на 1,2 мільйонів доларів із компанією Raytheon на закупівлю систем протиповітряної оборони NASAMS для України.