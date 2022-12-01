США зараз «дуже зосереджені» на системах ППО для України – Блінкен

Сполучені штати Америки зараз «дуже зосереджені» на системах протиповітряної оборони для України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

«Зараз ми дуже зосереджені на системах протиповітряної оборони – і не тільки ми – багато інших країн. І ми працюємо над тим, щоб українці отримали ці системи якнайшвидше, але також якомога ефективніше, переконавшись, що вони навчені їх використовувати, переконавшись, що вони мають можливість їх обслуговувати. І все це має поєднатися», – сказав він.



«З першого дня – фактично, навіть до початку російської агресії, але ми бачили її наближення – ми працювали з українцями, щоб вони отримали те, що їм потрібно, щоб захистити себе та відбити російську агресію. На кожному кроці на цьому шляху, консультуючись з ними, консультуючись із союзниками та партнерами, ми коригували (постачання зброї – ред.), щоб переконатися, що вони отримують у свої руки якомога швидше саме те, що їм потрібно, що справитися з війною Путіна. І цей процес триває», – зазначив Блінкен, відповідаючи на запитання «Чи правда, що в НАТО закінчуються боєприпаси, наприклад, для артилерії, яку використовують українці?»

Крім того, Ентоні Блінкен заявив, що НАТО розглядає можливість інвестицій у виробництво систем озброєнь радянської доби, які використовує українська армія.

Міноборони США 30 листопада повідомило, що американська компанія Raytheon Co отримала контракт на виробництво для України ракетних систем класу «земля-повітря» NASAMS. Сума контракту перевищує 1,21 млрд дол «на закупівлю національних передових зенітно-ракетних систем, супутнього обладнання, послуг і запчастин» в рамках «Ініціативи сприяння безпеці в Україні» в 2023 році.

На початку листопада Пентагон повідомив, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.

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У війні Росії з Україною використовується велика кількість артилерійських снарядів. Як розповів The New York Times неназваний представник НАТО, влітку на Донбасі ЗСУ щодня використовували шість-сім тисяч снарядів, російська армія – 40-50 тисяч. Для порівняння: під час війни в Афганістані США та їхні союзники з НАТО випускали близько 300 снарядів на день, а зараз у США за місяць випускається 15 тисяч снарядів.