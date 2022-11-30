НАТО може інвестувати у виробництво боєприпасів радянського зразка – Блінкен

НАТО розглядає можливість інвестицій у виробництво систем озброєнь радянської доби, які використовує українська армія. Про це 30 листопада повідомляє CNN із посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Ми розглядаємо всі варіанти, щоб забезпечити українців тим, що їм потрібне і що для них буде ефективним. Це стосується й систем озброєнь радянської доби, які перебувають у ЗСУ десятиліттями, та, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. У деяких випадках це може вимагати виробництва чогось, що не виробляється вже деякий час», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

26 листопада видання The New York Times повідомило, що країни-члени НАТО обговорюють можливість інвестицій у старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів для українських артилерійських систем радянського зразка.

У війні Росії з Україною використовується велика кількість артилерійських снарядів. Як розповів The New York Times неназваний представник НАТО, влітку на Донбасі ЗСУ щодня використовували шість-сім тисяч снарядів, російська армія – 40-50 тисяч. Для порівняння: під час війни в Афганістані США та їхні союзники з НАТО випускали близько 300 снарядів на день, а зараз у США за місяць випускається 15 тисяч снарядів.