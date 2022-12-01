60 доларів за барель – США визначили стелю ціни російської нафти, ЄС завершує узгодження

США визначили стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Про рішення Вашингтона повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, про європейське – джерела агенції Reuters.

За словами Адеємо, європейські країни також узгодять ціну на російську нафту, попри позицію Польщі, яка вважає такий рівень занадто високим і вимагає обмежити його 30 доларами. Нафтове ембарго на нафту, яка продається вище від граничної ціни, розпочне діяти 5 грудня.

США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, але після 5 грудня купувати її на рівні понад 60 доларів за барель фактично не зможуть також інші країни: танкери не можна буде застрахувати в провідних страхових компаніях, цю сировину не можна буде перевозити найбільшим у світі танкерним флотом Греції.

Минулого тижня танкерна нафта найпопулярнішої російської марки Urals коштувала близько 55 доларів за барель, тобто зараз Росія могла б торгувати своєю нафтою без обмежень навіть у разі існування цінової стелі.

Росія обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової.