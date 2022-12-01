Посли країн ЄС можуть узгодити стелю цін на російську нафту до кінця дня

Посли країн Європейського Союзу можуть узгодити стелю цін на російську нафту до кінця дня – про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 1 грудня.

«Ми маємо отримати угоду ЄС щодо обмеження цін на російську нафту пізніше сьогодні. 60 доларів за барель», – повідомив він.

Посли ЄС мають повернутися до обговорення о 16 годині за центральноєвропейським часом (17 година за Києвом).

Частина членів ЄС вважає пропозицію країн «Групи семи» (G7) про ліміт на рівні 65-70 доларів за барель занадто доброю для Росії, інші твердять, що це занадто низька ціна.

За даними дипломатів, шість із 27 країн ЄС виступають проти встановлення стелі ціни, запропонованої «Групою семи».

Читайте також: «Євросоюз має бути швидшим» – голова МЗС Естонії про санкції проти Росії

Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що з урахуванням витрат Росії на видобуток (за деякими оцінками, це 20 доларів за барель), пропозиція «Групи семи» дасть Москві занадто великий прибуток. Литва та Естонія в цьому питанні підтримують Польщу.

Від 70% до 85% російського експорту сирої нафти відбувається танкерами, а не трубопроводами.

Ідея обмеження полягає в тому, щоб заборонити судноплавним і страховим компаніям обслуговувати вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої «Групою семи» та її союзниками.