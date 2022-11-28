Євросоюз визнав злочином порушення санкційних обмежень

Європейський Союз додав порушення санкційних обмежень до переліку «злочинів за законами ЄС», повідомила Рада Євросоюзу 28 листопада.

Відтак порушення санкцій є злочином за Договором про функціонування Європейського Союзу.

Міністр юстиції Чехії, яка наразі головує в ЄС, Павел Блажек вказав на те, що блок ухвалив «безпрецедентну кількість» санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

«Аби мати успіх, запровадження (санкцій – ред.) потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є ключовим інструментом, аби запобігти будь-яким спробам обійти ці заходи», – йдеться в його коментарі.

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Як повідомляє Рада ЄС, зараз країни-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкційних обмежень і яку відповідальність воно за собою тягне. Це створює ризик обходу санкцій і доступу підсанкційних осіб до їхніх активів, які підпадають під обмеження.

Криміналізація порушення санкцій є «першим із двох кроків», спрямованих на забезпечення однакового запровадження обмежень по всьому ЄС, додають у Раді.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендуми про так зване приєднання до РФ.