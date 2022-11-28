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Євросоюз визнав злочином порушення санкційних обмежень

Міністр юстиції Чехії, яка наразі головує в ЄС вказав на те, що блок ухвалив «безпрецедентну кількість» санкцій щодо Росії через її агресію проти України

Європейський Союз додав порушення санкційних обмежень до переліку «злочинів за законами ЄС», повідомила Рада Євросоюзу 28 листопада.

Відтак порушення санкцій є злочином за Договором про функціонування Європейського Союзу.

Міністр юстиції Чехії, яка наразі головує в ЄС, Павел Блажек вказав на те, що блок ухвалив «безпрецедентну кількість» санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

«Аби мати успіх, запровадження (санкцій – ред.) потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є ключовим інструментом, аби запобігти будь-яким спробам обійти ці заходи», – йдеться в його коментарі.

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Як повідомляє Рада ЄС, зараз країни-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкційних обмежень і яку відповідальність воно за собою тягне. Це створює ризик обходу санкцій і доступу підсанкційних осіб до їхніх активів, які підпадають під обмеження.

Криміналізація порушення санкцій є «першим із двох кроків», спрямованих на забезпечення однакового запровадження обмежень по всьому ЄС, додають у Раді.

6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях псевдореферендуми про так зване приєднання до РФ.

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