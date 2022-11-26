Bloomberg: Москва заборонить продаж нафти країнам, які запровадили стелю ціни

В адміністрації президента Росії готують указ про заборону продавати нафту країнам, які запровадили стелю ціни на неї, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерело.

Заборона поширюватиметься як на компанії, так і країни, які приєдналися до механізму обмеження цін. Джерело видання не уточнило, яким чином визначатиметься участь у цьому механізмі. Повідомляється, що буде заборонено «будь-яку згадку граничної ціни в контрактах на російську нафту або нафтопродукти». У Кремлі поки що не коментували інформацію про такий указ.

Ідею запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти, що перевозиться танкерами, було запропоновано кілька місяців тому Міністерством фінансів США. США, країни Євросоюзу та інші учасники ринку прагнуть скоротити російські доходи від продажу нафти, які вважаються основним джерелом фінансування вторгнення в Україну, і водночас не допустити різкого стрибка цін на світовому нафтовому ринку.

24 листопада західні ЗМІ повідомили, що більшість країн Євросоюзу підтримують введення стелі цін на російську нафту, проте поки що не можуть домовитися про верхню межу.

5 грудня набирає чинності восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає введення граничної ціни на російську нафту, що перевозиться танкерами.

У разі нездатності країн – членів Євросоюзу досягти домовленості щодо межі цін імпортованої російської нафти з 5 грудня набере чинності європейська заборона на фінансування та страхування перевезень російської нафти. За побоюваннями Білого дому, це може призвести до різкого підвищення світових цін на нафту.