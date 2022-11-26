Reuters: Польща лобіює введення санкцій на ділянку нафтопроводу «Дружба»

Польща звернулася за підтримкою до Німеччини, щоб пролобіювати введення санкцій Євросоюзу на польсько-німецьку ділянку нафтопроводу «Дружба». Санкції допоможуть Польщі розірвати контракти із російськими нафтовими компаніями без штрафів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Відповідно до шостого пакету санкцій, 5 грудня країни Євросоюзу припинять імпорт російської нафти морем, проте під ембарго не потраплять трубопровідні поставки. При цьому влада Польщі публічно зобов’язалася повністю відмовитися від використання російської нафти до кінця 2022 року. Для цього польській нафтопереробній компанії Orlen доведеться розірвати довгострокові контракти з російськими постачальниками та виплатити їм компенсації.

Санкції дозволять розірвати угоду без неустойки. На запитання Reuters про переговори щодо санкцій у Orlen відповідати відмовилися.

Orlen вже скоротила імпорт російської нафти до 30% своїх потреб, замінивши її поставками із Саудівської Аравії та Норвегії. Також компанія має намір налагодити постачання з польського портового міста Гданська до німецького міста Шведта. Маршрут включає ділянку нафтопроводу «Дружба», яка у разі застосування проти нього санкцій звільниться від російської нафти.

Німеччина зацікавлена у пропозиції Польщі, оскільки у Шведті розташовується нафтопереробний завод, який забезпечує паливом Берлін. Раніше заводом керувала «Роснефть», проте у вересні влада Німеччини взяла її частку під свій контроль – поки що на пів року.