Bloomberg: Україна планує підвищити вартість транзиту російської нафти

Від наступного року Україна планує підвищити вартість транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба», повідомило агентство Bloomberg із посиланням на лист від компанії «Укртранснафта» керівництву російської компанії «Транснефть».

За даними Bloomberg, вартість транспортування нафти з Росії до Угорщини та Словаччини з 1 січня 2023 збільшиться з 11,5 до 13,6 євро за тонну сировини.

За повідомленням, влада України пояснює це рішення масованим ракетним обстрілом своєї території з боку Росії, які призвели до нестачі палива, значного дефіциту електроенергії і підвищення її вартості. Крім того, в листі, який цитує агентство, йдеться про те, що різко зросли витрати на організацію захисту об’єктів компанії та гарантування безпечних умов праці її персоналу.

У російській «Транснефти» підтвердили отримання листа від «Укртранснафти». Там кажуть, що російська компанія вивчає пропозицію та «готує відповідне звернення до урядових структур».

Нафтопровід «Дружба», збудований у 1960-х роках, проходить із Росії через територію України та постачає нафтою Угорщину, Чехію, Словаччину і Німеччину.

6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет економічних санкцій проти Росії. До нього, зокрема, входить заборона на транспортування російської нафти, купленої за вищу від встановленої ЄС стелі цін. Однак це стосується лише нафти, що перевозиться танкерами, а не трубопровідної.