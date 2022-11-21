Ціна нафти впала через високий ризик рецесії у провідних економіках світу

Ціна нафти 21 листопада опустилася до двомісячних мінімумів на тлі побоювання учасників ринку щодо можливої рецесії у провідних світових економіках, повідомляє Reuters. Січневі фʼючерси на нафту марки Brent подешевшали приблизно на 1%, до 86,65 долара за барель.

«Окрім ослабленого прогнозу попиту через COVID-обмеження в Китаї, посилення долара США сьогодні також є ведмежим фактором для цін на нафту. Схильність до ризику падає, оскільки всі останні економічні дані великих країн вказують на сценарій рецесії, особливо у Великій Британії та єврозоні», — сказала аналітикиня CMC Markets Тіна Тенґ.

Вона також додала, що риторика керівників Федеральної резервної системи минулого тижня викликала занепокоєння і щодо стану економіки США.

Ціна нафти падає за два тижні до того, як у Євросоюзі набере чинності ембарго на постачання майже всієї російської нафти. Обмеження набирають чинності з 5 грудня, тимчасове право на отримання трубопровідної нафти з Росії збережуть лише Угорщина, Словаччина і Чехія, які критично залежать від таких постачань.