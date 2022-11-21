Росія вже втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти – Bloomberg

За два тижні до набуття чинності ембарго Євросоюзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок із балтійських і арктичних терміналів, пише видання Bloomberg.



За даними агентства, протягом чотирьох тижнів до 18 листопада Росія відправляла лише 95 000 барелів на день до Роттердама – єдиного європейського пункту призначення для морських поставок за межами Середземноморського/Чорноморського басейну. Це менше порівняно з понад 1,2 мільйонами барелів на день, які відправлялися до портів регіону, на початку лютого.



Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому, Польща наслідувала їхній приклад у вересні.



Bloomberg повідомляє, що три чверті сирої нафти, що завантажується в російські балтійські порти, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом.



«Це звільнить від санкцій вантажі, завантажені до набрання чинності заборони 5 грудня, якщо вони доставлені до 19 січня. Очікується, що країни G7 оголосять рівень граничних цін на поставки російської нафти вже в середу. Вантажі, придбані за ціною вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських кораблів, страхування та інших послуг», – пише видання.



Загальний обсяг поставок з Росії впав до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на добу за сім днів до 18 листопада, тоді як менш мінливий чотиритижневий середній показник також знизився, хоча він залишався вище 3 млн барелів на добу протягом шостого тижня, зафіксував Bloomberg.

Ціна нафти падає за два тижні до того, як у Євросоюзі набере чинності ембарго на постачання майже всієї російської нафти. Обмеження набирають чинності з 5 грудня, тимчасове право на отримання трубопровідної нафти з Росії збережуть лише Угорщина, Словаччина і Чехія, які критично залежать від таких постачань.