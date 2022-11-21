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Росія вже втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти – Bloomberg

За даними агентства, протягом чотирьох тижнів до 18 листопада Росія відправляла лише 95 000 барелів на день до Роттердама. Фото ілюстративне

За два тижні до набуття чинності ембарго Євросоюзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок із балтійських і арктичних терміналів, пише видання Bloomberg.

За даними агентства, протягом чотирьох тижнів до 18 листопада Росія відправляла лише 95 000 барелів на день до Роттердама – єдиного європейського пункту призначення для морських поставок за межами Середземноморського/Чорноморського басейну. Це менше порівняно з понад 1,2 мільйонами барелів на день, які відправлялися до портів регіону, на початку лютого.

Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому, Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

Bloomberg повідомляє, що три чверті сирої нафти, що завантажується в російські балтійські порти, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом.

«Це звільнить від санкцій вантажі, завантажені до набрання чинності заборони 5 грудня, якщо вони доставлені до 19 січня. Очікується, що країни G7 оголосять рівень граничних цін на поставки російської нафти вже в середу. Вантажі, придбані за ціною вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських кораблів, страхування та інших послуг», – пише видання.

Загальний обсяг поставок з Росії впав до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на добу за сім днів до 18 листопада, тоді як менш мінливий чотиритижневий середній показник також знизився, хоча він залишався вище 3 млн барелів на добу протягом шостого тижня, зафіксував Bloomberg.

Ціна нафти падає за два тижні до того, як у Євросоюзі набере чинності ембарго на постачання майже всієї російської нафти. Обмеження набирають чинності з 5 грудня, тимчасове право на отримання трубопровідної нафти з Росії збережуть лише Угорщина, Словаччина і Чехія, які критично залежать від таких постачань.

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