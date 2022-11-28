Посли ЄС не домовилися щодо стелі ціни на російську нафту

Представники держав-членів Європейського союзу 28 листопада знову не змогли домовитися щодо обмеження ціни на російську нафту, повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Сьогодні немає домовленості послів ЄС щодо стелі ціни на російську нафту. Остання цифра – 62 долари/барель. Переговори продовжаться цього тижня», – написав він у твітері.

Минулого тижня Європейський союз поставив переговори щодо максимальної ціни на російську нафту на паузу до понеділка.

Частина членів ЄС вважає пропозицію країн «Групи семи» (G7) про ліміт на рівні 65-70 доларів за барель занадто доброю для Росії, інші твердять, що це занадто низька ціна.

За даними дипломатів, шість із 27 країн ЄС виступають проти встановлення стелі ціни, запропонованої «Групою семи».

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Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що з урахуванням витрат Росії на видобуток (за деякими оцінками, це 20 доларів за барель), пропозиція «Групи семи» дасть Москві занадто великий прибуток. Литва та Естонія в цьому питанні підтримують Польщу.

Від 70% до 85% російського експорту сирої нафти відбувається танкерами, а не трубопроводами. Ідея обмеження полягає в тому, щоб заборонити судноплавним і страховим компаніям обслуговувати вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона продається за ціною, вищою від встановленої «Групою семи» та її союзниками.