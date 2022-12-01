CNN: CША планують «значно розширити» навчання українських військових

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість «значного розширення» навчання українських військовослужбовців, яке американські військові проводять в Німеччині, повідомляє телеканал CNN із посиланням на кількох американських чиновників.

За даними телерадіокомпанії, якщо пропозицію схвалять, буде значне збільшення не лише кількості – до 2500 на місяць – військових, яких тренують США, а й типу навчання.

Згідно з новою програмою, США почнуть навчати значно більші групи українських солдатів більш складній тактиці бою, включно з координацією маневрів піхоти з артилерійською підтримкою – «набагато більш інтенсивне та комплексне» навчання, ніж Україна отримувала в Польщі чи Великобританії, повідомляє СNN з посиланням на одне зі своїх джерел.

З початку повномасштабного вторгнення США провели навчання лише для кількох тисяч українських солдатів – переважно невеликими групами на конкретних системах озброєння.

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ЄС 15 листопада запустив місію військової допомоги (EUMAM Ukraine), щоб продовжити підтримку України проти російської агресивної війни. Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

EUMAM Ukraine передбачає проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.