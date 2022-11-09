Генсекретар НАТО відвідав українських військових на навчаннях у Британії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відзначив зусилля Великої Британії у підтримці України в її протистоянні вторгненню РФ. Про це він сказав під час візиту до країни 9 листопада та відвідин місця тренувань українських військових, передає сайт НАТО.

«Столтенберґ приєднався до міністра оборони Великобританії Бена Воллеса у південно-східному місті Лідд, де українські війська проходять навчання з допомогою британських, канадських та литовських сил. Пан Столтенберґ назвав навчання «важливим прикладом того, як Сполучене Королівство є дуже цінним союзником НАТО, який дійсно змінює ситуацію».

«Я впевнений, що це змінить ситуацію на полі бою», – сказав Столтенберґ про навчання українських військових.

Очільник НАТО на зустрічі з українськими військовослужбовцями також відзначив їхню «самовідданість і хоробрість», вказує пресслужба Альянсу.

У рамках візиту у Столтенберґа передбачені також переговори з прем’єр-міністром Ріші Сунаком і міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі в Лондоні, про, як очікується, війну Росії проти України і адаптацію Альнясу до нових умов.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. У вересні повідомлялося, що навчання вже пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.