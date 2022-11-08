Столтенберґ відвідає базу у Британії, де навчаються українські військові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 9 листопада вирушить до Сполученого Королівства, де відвідає, зокрема, базу, де навчаються українські військові.

«Столтенберґ зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства паном Ріші Сунаком та міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі. Генеральний секретар також разом із міністром оборони Беном Воллесом відвідає британський військовий об’єкт, де проходять навчання українські військові», – йдеться в повідомленні пресслужби НАТО.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. У вересні повідомлялося, що навчання вже пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.