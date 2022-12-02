Кремль не погоджується на умови Байдена для переговорів щодо завершення війни в Україні – Пєсков

У Кремлі вважають неприйнятними умови, на яких президент Сполучених Штатів Джо Байден пропонує переговори для завершення війни проти України – про це заявив російському державному агентству «РИА Новости» речник президента Росії Дмитро Пєсков 2 грудня.

«Фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі лише після того, як Путін піде з України», – заявив представник Кремля.

За його словами, Москва до цього не готова, відтак «спеціальна військова операція», як у Росії називають повномасштабну війну проти України, буде продовжуватися.

Пєсков, зокрема, вказав на те, що невизнання Вашингтоном російської окупації частини українських територій «суттєво ускладнює» пошук спільного ґрунту для обговорення.

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Водночас він додав, що Путін «залишається відкритим для переговорів з усіма».

Раніше президент США Джо Байден заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але тільки після консультацій із союзниками по НАТО.

«Є один спосіб покласти край цій війні: це звільнення України. Те, що він (Путін – ред.)робить – огидно. Якщо він шукає спосіб покласти край війні, він цього не зробив», – сказав американський президент.

Він також наголосив, що США «ніколи не проситимуть Україну піти на компроміс» для припинення війни без згоди уряду країни.