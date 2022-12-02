Чубаров: збереження Росії в її сучасних кордонах загрожуватиме новою війною

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що збереження Росії в її сучасних кордонах загрожуватиме новою війною.

«Завершення російсько-української війни – це не лише забезпечення територіальної цілісності української держави. Це не лише засудження і покарання міжнародних злочинців. Це не лише репарації. Найголовніше – уникнення загрози у майбутньому повторної агресії з боку Росії. Сьогодні немає необхідності штучно ділити Росію, як колись було з Німеччиною. Світ і Україна мають створити умови і надати можливість народам Росії, які живуть на власних землях, які в абсолютній більшості проти своєї волі були включені до складу Росії, щоб вони реалізували своє право на самовизначення», – заявив він під час Київського безпекового форуму.

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Рефат Чубаров переконаний, що у разі продовження існування Росії у сучасних кордонах призведе до повторної війни.

«Через 10, 15, 50 років, але це знову буде загроза», – додав він.

Цю заяву Рефата Чубарова російська сторона наразі не коментувала. У Росії обговорення відділення народів і республік розцінюється як кримінальний злочин за статтею про порушення територіальної цілісності країни – максимальне покарання за нею становить до п’яти років позбавлення волі.

У 2014 році Росія окупувала український півострів Крим та частину Донбасу. А 24 лютого 2022 року Москва почала повномасштабне вторгнення до України.

Після цього прихильники незалежності невизнаної Ічкерії дедалі частіше почали заявляти про поновлення опору. Зокрема, у червні представники чеченської діаспори заявили про з’їзд співвітчизників у Страсбурзі, де провели пресконференцію про наслідки Другої росийсько-чеченської війни. Крім того, активісти частково визнаної республіки Ічкерії повідомили про формування підпілля у самій Чечні.

З боку російської влади цю ініціативу прокоментував лише Рамзан Кадиров – він назвав цю новину «сміховинною» і заявив, що Ічкерія «була проєктом Заходу» і перестала існувати в 2009 році.