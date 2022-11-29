Уряд Ічкерії в екзилі нагородив Зеленського двома орденами

Уряд Ічкерії в екзилі вирішив нагородити президента України Володимира Зеленського двома найвищими орденами республіки, яку в жовтні 2022 року Верховна Рада України визнала «тимчасово окупованою Росією внаслідок збройної агресії».

Про нагородження Зеленського глава уряду Ахмед Закаєв повідомив на конференції прихильників незалежності Чеченської республіки Ічкерія, інформує «Чеченпрес».

Згідно з постановою, президента України нагороджено орденом «Къоман сий» («Честь нації») та «Орденом Дудаєва», який присуджують тільки тим, у кого є орден «Къоман сий».

Кавалерів «Ордена Дудаєва» наразі лише четверо, повідомляє «Чеченпрес». До Зеленського цієї нагороди були удостоєні чеченські політики Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв і литовський державний діяч Вітаутас Ландсберґіс.

Також уряд Ічкерії в екзилі вирішив перейменувати площу Дружби народів у місті Грозному на «площу імені Верховної Ради».

Верховна Рада 18 жовтня визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією. Відповідну заяву підтримали 287 народних депутатів.

«Верховна Рада засуджує міжнародні злочини, вчинені російською федерацією під час першої (1994–1996), другої (1999–2009) війн проти Чеченської республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817–1864 років та радянської влади 1944 року», – йдеться у заяві.

Депутати також закликали держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити розслідування цих злочинів на території окупованої Ічкерії.