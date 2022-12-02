США: група сенаторів пропонує визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією»

Група американських сенаторів пропонують визнати «ПВК Вагнера» «іноземною терористичною організацією». Про це повідомляється на сайті сенатора-республіканця Роджера Вікера – одного з авторів відповідного законопроекту, який внесли до Сенату США.

«Володимир Путін і його друзі не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своїх цілей, включаючи найманців, таких як група Вагнера, для вчинення звірств. США повинні називати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує», – заявив сенатор.

Інший ініціатор законопроекту, голова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін заявив, що «ПВК Вагнера» «достовірно пов'язана із незліченними злочинами» в Україні, Сирії та Африці.

«США повинні негайно оголосити Групу Вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить міць російських збройних сил і допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини», – переконаний він.

У листопаді депутати Європарламенту, які представляють усі парламентські фракції, звернулися до керівництва ЄП із проханням розглянути питання про внесення «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.