Генштаб: війська РФ готують евакуацію персоналу окупаційних адміністрацій у Запорізькій області

Росія відводить окремі підрозділи і готується евакуювати персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи і готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів», – йдеться в повідомленні.

«У населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення», – додали в Генштабі.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, зокрема Запорізької, яку частково окупували російські війська. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

Наприкінці листопада президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що війська РФ можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися залишити атомну станцію.

Так, у російських ЗМІ почала з’являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити на пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ, уточнили в «Енергоатомі».

У Кремлі заперечили, що російські війська готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію. Речник російського президента Дмитро Пєсков 28 листопада заявив, що станція була і залишатиметься під контролем Росії.

«Не потрібно шукати якісь ознаки там, де їх немає і бути не може», – сказав журналістам Дмитро Пєсков.