День із військовими медиками в Бахмутському стабпункті: фоторепортаж із передової

Російська армія атакує українське місто Бахмут. Збройні Сили України щодня відбивають атаки супротивника, точаться запеклі бої. Військові медики у стабілізаційному медичному пункті не мають навіть поїсти. Вони рятують життя оборонців України власним професіоналізмом, і власною кров'ю. Цей день, який кореспондент Радіо Свобода провів із медиками на передовій, не став винятком. Поранених багато...Медики роблять все можливе.

Ці, зафіксовані для історії миті боротьби медиків за життя воїнів, дивіться у фоторепортажі Сергія Нужненка