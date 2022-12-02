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День із військовими медиками в Бахмутському стабпункті: фоторепортаж із передової

Російська армія атакує українське місто Бахмут. Збройні Сили України щодня відбивають атаки супротивника, точаться запеклі бої. Військові медики у стабілізаційному медичному пункті не мають навіть поїсти. Вони рятують життя оборонців України власним професіоналізмом, і власною кров'ю. Цей день, який кореспондент Радіо Свобода провів із медиками на передовій, не став винятком. Поранених багато...Медики роблять все можливе.

Ці, зафіксовані для історії миті боротьби медиків за життя воїнів, дивіться у фоторепортажі Сергія Нужненка

До стабілізаційного пункту в Бахмуті привезли військового, пораненого під час боїв у місті. Поранення, на щастя, нескладне, та медики намагаються і у такому випадку надати якісну медичну допомогу.
1 До стабілізаційного пункту в Бахмуті привезли військового, пораненого під час боїв у місті. Поранення, на щастя, нескладне, та медики намагаються і у такому випадку надати якісну медичну допомогу.
Пораненому вставляють в руку катетер, як кажуть медики: &laquo;поставити вену&raquo;. Це допомагає вести в організм людини необхідні медпрепарати, що полегшать біль та стабілізують стан пацієнта.
2 Пораненому вставляють в руку катетер, як кажуть медики: «поставити вену». Це допомагає вести в організм людини необхідні медпрепарати, що полегшать біль та стабілізують стан пацієнта.
Рука підтримки та рука надії. Медики&nbsp; &ndash; це не просто спеціалісти, які роблять свою роботу й рятують життя військовим, це і люди, які підтримують поранених бійців у їхній боротьбі за життя.&nbsp;
3 Рука підтримки та рука надії. Медики  – це не просто спеціалісти, які роблять свою роботу й рятують життя військовим, це і люди, які підтримують поранених бійців у їхній боротьбі за життя. 
Медики Збройних Сил України допомагають не лише військовим, а й усім, хто потребує медичної допомоги. Праворуч на фото видно жінку, яку придавило уламками будівлі внаслідок бойових дій у Бахмуті. Українські медики врятували її, надавши першу необхідну допомогу.
4 Медики Збройних Сил України допомагають не лише військовим, а й усім, хто потребує медичної допомоги. Праворуч на фото видно жінку, яку придавило уламками будівлі внаслідок бойових дій у Бахмуті. Українські медики врятували її, надавши першу необхідну допомогу.
У той час, як воїну доводиться терпіти біль, одна із медикинь розмовляє із пораненим, намагаючись заспокоїти і підтримати.&nbsp;
5 У той час, як воїну доводиться терпіти біль, одна із медикинь розмовляє із пораненим, намагаючись заспокоїти і підтримати. 
Після надання необхідної первинної медичної допомоги, військовослужбовця ЗСУ переодягають у чистий одяг, бо його форма закривавлена і брудна. Далі на воїна чекає евакуація до госпіталю, де він пройде подальший курс лікування.
6 Після надання необхідної первинної медичної допомоги, військовослужбовця ЗСУ переодягають у чистий одяг, бо його форма закривавлена і брудна.

Далі на воїна чекає евакуація до госпіталю, де він пройде подальший курс лікування.
Стабілізаційний пункт скидається на тиху оазу, за стінами якої бушує ураган бою. Бахмут перетворився на місце найзапекліших боїв на лінії фронту російсько-української війни.
7 Стабілізаційний пункт скидається на тиху оазу, за стінами якої бушує ураган бою. Бахмут перетворився на місце найзапекліших боїв на лінії фронту російсько-української війни.
Ноші біля стіни стабпункту свідчать про накал боїв&hellip;
8 Ноші біля стіни стабпункту свідчать про накал боїв…
&hellip;і запечена кров на них
9 …і запечена кров на них
Знайти вільну хвильку на перерву чи обід для медиків є нелегким завданням. Проте, попри обстріли та великий потік поранених, лікарі, одягнуті у бронежилети та каски, встигають почастуватися смачним українським борщем.&nbsp; &nbsp;
10 Знайти вільну хвильку на перерву чи обід для медиків є нелегким завданням. Проте, попри обстріли та великий потік поранених, лікарі, одягнуті у бронежилети та каски, встигають почастуватися смачним українським борщем. 
 
Та пауза на обід була недовгою... Двері відчиняються, і військові заносять чергового важкопораненого бійця. &nbsp;
11 Та пауза на обід була недовгою... Двері відчиняються, і військові заносять чергового важкопораненого бійця.

 
Боєць скривавлений і вкритий брудом. Але він живий: дихає і кричить
12 Боєць скривавлений і вкритий брудом. Але він живий: дихає і кричить
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
&laquo;Коліть, блін!&raquo;, &ndash; несамовито кричить поранений.
13 «Коліть, блін!», – несамовито кричить поранений.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
«Коліть, блін!», – несамовито кричить поранений.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
До бійця, неначе бджоли, з усіх боків злітаються медики. Швидко розрізають одяг, &laquo;ставлять вену&raquo;, стабілізують і рятують його життя.
14 До бійця, неначе бджоли, з усіх боків злітаються медики. Швидко розрізають одяг, «ставлять вену», стабілізують і рятують його життя.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
До бійця, неначе бджоли, з усіх боків злітаються медики. Швидко розрізають одяг, «ставлять вену», стабілізують і рятують його життя.
Краплі крові, якими густо скроплений весь стабпункт, символізують запеклість боїв та жорстокість цієї війни. Вони засвідчують жертви, на які йдуть оборонці України, захищаючи свою країну.
15 Краплі крові, якими густо скроплений весь стабпункт, символізують запеклість боїв та жорстокість цієї війни. Вони засвідчують жертви, на які йдуть оборонці України, захищаючи свою країну.
Бійці часто потрапляють до медиків, укриті товстим шаром бруду. Війна&nbsp;&ndash; це бруд і кров. &nbsp; Тож, у процесі надання медичної допомоги, лікарі ще й змивають із поранених грязюку та бруд боїв.
16 Бійці часто потрапляють до медиків, укриті товстим шаром бруду.
Війна – це бруд і кров.  
Тож, у процесі надання медичної допомоги, лікарі ще й змивають із поранених грязюку та бруд боїв.
Дмитро Ксьондз, військовий медик: &laquo;Як і під час будь-якої хірургії, потрібно швидко зорієнтуватися і швидко стабілізувати (пацієнта &ndash; ред.).Стабілізувати дихання, крововтрату, тиск, пульс. Це по-перше. Далі&nbsp;&ndash; відправити на наступні етапи евакуації, там де в більш спокійних умовах можуть надати високоспеціалізовану допомогу. Правильно відсортувати пацієнтів: легкий, середній або важкий, це те, що ми маємо зробити. Найголовніше &ndash; це скоротити перебування пацієнта, щоб середнє перебування 300-го ( пораненого &ndash; ред.) у нас було мінімальним&raquo;.
17 Дмитро Ксьондз, військовий медик: «Як і під час будь-якої хірургії, потрібно швидко зорієнтуватися і швидко стабілізувати (пацієнта – ред.).Стабілізувати дихання, крововтрату, тиск, пульс. Це по-перше. Далі – відправити на наступні етапи евакуації, там де в більш спокійних умовах можуть надати високоспеціалізовану допомогу. Правильно відсортувати пацієнтів: легкий, середній або важкий, це те, що ми маємо зробити. Найголовніше – це скоротити перебування пацієнта, щоб середнє перебування 300-го ( пораненого – ред.) у нас було мінімальним».
Медики обробляють рану на обличчі молодого військового&nbsp;
18 Медики обробляють рану на обличчі молодого військового 
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Олег Коломієць, військовий медик: &laquo;Я мобілізований. Я дитячий хірург, дитячий онколог (у цивільному житті &ndash; ред.). Зважаючи на те, яких хворих я оперував, працюючи дитячим лікарем-хірургом, це (все, що відбувається &ndash; ред.) мало на мене менший вплив. Хоча, деякі поранення важкі, і ти бачиш їх уперше. Але завдяки нашій згуртованості бригада працює дуже злагоджено, і завдяки цьому ми витягуємо дуже важких. На всіх якісь етапи впливають, але до цього звикаєш. Головна &nbsp;мета &ndash; врятувати людину, а не переходити на якісь емоції&raquo;.
20 Олег Коломієць, військовий медик: «Я мобілізований. Я дитячий хірург, дитячий онколог (у цивільному житті – ред.). Зважаючи на те, яких хворих я оперував, працюючи дитячим лікарем-хірургом, це (все, що відбувається – ред.) мало на мене менший вплив. Хоча, деякі поранення важкі, і ти бачиш їх уперше. Але завдяки нашій згуртованості бригада працює дуже злагоджено, і завдяки цьому ми витягуємо дуже важких. На всіх якісь етапи впливають, але до цього звикаєш. Головна  мета – врятувати людину, а не переходити на якісь емоції».
Один день під час важких боїв у стабілізаційному пункті з військовими медиками. Бахмут, Україна. Листопад, 2022 року
21 Один день під час важких боїв у стабілізаційному пункті з військовими медиками. Бахмут, Україна. Листопад, 2022 року
Порятунок українських військових для цих людей&nbsp;&ndash; це не подвиг, це &ndash; буденність. Тут зібралися спеціалісти, які в цивільному житті були педіатрами, хірургами, онкологами... А зараз всі вони, злагоджено, як один механізм, рятують життя воїнам ЗСУ.
22 Порятунок українських військових для цих людей – це не подвиг, це – буденність. Тут зібралися спеціалісти, які в цивільному житті були педіатрами, хірургами, онкологами... А зараз всі вони, злагоджено, як один механізм, рятують життя воїнам ЗСУ.
Врятували! Ось на операційному столі вже з&#39;являється новий пацієнт. Його стан критично важкий.&nbsp; Мобілізований військовий медик здійснює реанімаційні заходи. Момент напружений: під час надання медичної допомоги, у пацієнта настала клінічна смерть. Та, завдяки професіоналізму медиків, військовий знову почав дихати
23 Врятували!
Ось на операційному столі вже з'являється новий пацієнт. Його стан критично важкий.  Мобілізований військовий медик здійснює реанімаційні заходи. Момент напружений: під час надання медичної допомоги, у пацієнта настала клінічна смерть. Та, завдяки професіоналізму медиків, військовий знову почав дихати
Серце пацієнта вдалося запустити
24 Серце пацієнта вдалося запустити
У якийсь момент пораненому критично бракує крові. Відповідно до медичних протоколів: людина, яка не пройшла належної медичної перевірки не може стати донором, навіть маючи необхідну групу крові. Тому самі медики стають тими, хто жертвує свою кров для порятунку бійця.&nbsp; &nbsp;
25 У якийсь момент пораненому критично бракує крові. Відповідно до медичних протоколів: людина, яка не пройшла належної медичної перевірки не може стати донором, навіть маючи необхідну групу крові. Тому самі медики стають тими, хто жертвує свою кров для порятунку бійця. 

 

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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