Армія РФ вдарила по Краматорську: місцева влада розповіла подробиці

У суботу, 3 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську, наразі наслідки руйнувань уточнюються, повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в телеграмі.

«Чотири ракети ударили по промисловій зоні Краматорська», – йдеться у повідомленні.

Гончаренко повідомив, що за попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

«Наслідки руйнувань уточнюються», – додав очільник Краматорська.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.