Путін планує поїхати на Донбас – речник президента Росії

Російський лідер Володимир Путін має плани відвідати окупований український Донбас, розповів 3 грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков. При цьому жодних конкретних планів Пєсков не озвучив, повідомляє державна російська інформагенція ТАСС.

«Путін свого часу відвідає Донбас», – цитує агенція слова речника.

Росія контролює два українські обласні центри, Донецьк і Луганськ, з весни-літа 2014 року, а місцеві колабораціоністи проголосили там створення «республік», «ДНР» та «ЛНР». Під час повномасштабного вторгнення в 2022 році Москві вдалося окупувати майже всю Луганську область, натомість у Донецькій області на значній частині ділянок фронту позиції сторін зазнали мінімальних змін з 2014 року.