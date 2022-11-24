Кремль намагається приховати свої цілі щодо України, щоб ввести в оману Захід – ISW

Кремль не відступає від своїх максималістських цілей зі встановлення контролю над Україною, але радше частково приховує ці цілі, намагаючись ввести в оману західні країни, щоб вони тиснули на Україну і вимагали миру, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники нагадали, що 21 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської «військової спецоперації» в Україні, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін «про це вже говорив». В ISW назвали «дуже сумнівною» цю заяву з огляду на попередні твердження Путіна, в яких він заперечував суверенітет України.

«Навмисне спотворення Кремлем своїх цілей, ймовірно, призначене для західної аудиторії, тим не менш, спантеличує російських прихильників війни. Заява Пєскова, ймовірно, мала на меті пом’якшити наслідки провоєнного виступу віцеспікера Ради федерації РФ Костянтина Косачова, який заявив, що Росія може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду. Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту», – кажуть в ISW.

Дослідники звернули увагу на заяву військового блогера, пов’язаного з «ПВК Вагнера», який у відповідь на слова Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети.

Нерішучість Кремля в тому, щоб публічно повністю пристати до крайньої націоналістичної ідеології та війни, також спантеличує пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам, кажуть в ISW.

«Російські військові невдачі і зростання жертв, яких Путін вимагає від російського народу для продовження свого катастрофічного вторгнення, призводять до того, що його навмисне спотворення цілей війни і спроби балансу потенційно підживлюють невдоволення в критично важливих групах», – йдеться у звіті.

Влада України заявила 23 листопада, після чергових ракетних ударів Рсії по Україні, що РФ має бути визнана терористичною державою в усьому світі.

Європейський парламент 23 листопада визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше парламенти Чехії, Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною-спонсором тероризму. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого дому. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.