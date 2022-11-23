Франція не вірила, Німеччина воліла б, щоб Україна здалася – Джонсон розповів про настрої країн перед вторгненням РФ

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що говорили представники Німеччини, Франції та Італії про повномасштабне вторгнення РФ в Україну до того, як це ще не сталося.

В інтерв’ю CNN Джонсон сказав, що Франція «до останнього моменту заперечувала» можливість нападу Росії.

Німеччина до початку повномасштабної війни в Україні вважала, що «якщо це станеться, це буде катастрофа, тому буде краще, якщо все закінчиться швидше, а Україна здасться», сказав Джонсон. І пояснив такий підхід «усілякими економічними причинами».

Уряд Італії, який на той час очолював Маріо Драгі, казав, що не зможе підтримати позицію інших країн через «величезну» залежність від російських вуглеводнів, розповів Джонсон.

Однак після вторгнення Росії, наголосив ексголова британського уряду, всі країни згуртувалися навколо України та надають їй постійну підтримку.

«Всі – німці, французи, італійці – всі, включаючи Джо Байдена, побачили, що варіантів просто немає. Тому що ви не змогли домовитися з цим хлопцем», – сказав Джонсон, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна. Джонсон зазначив, що це був «ключовий момент».

Американська розвідка попереджала про підготовку до війни з осені 2021 року, проте до останнього моменту багато світових політиків не вірили в те, що вона станеться чи буде тривалою.