Politico: у Вашингтоні побоюються застосування Росією хімічної зброї

Представники адміністрації США побоюються, що Росія може використати хімічну зброю під час війни проти України, вдавшись до неї у разі, якщо російські війська продовжать зазнавати невдач на фронті, пише видання Politico із посиланням на шістьох не названих за іменами представників адміністрації Джо Байдена.

За повідомленням, у Вашингтоні вважають, що російський президент Володимир Путін може вдатися до хімічної зброї швидше, ніж до ядерної, із застереженнями проти використання якої раніше виступали представники США.

Повідомляється, що США обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслює, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.

У випадку, якщо Росія все ж таки зважиться на застосування хімічної зброї, на думку представників США, швидше за все не йтиметься про її відкрите та демонстративне застосування. Можуть бути використані речовини, застосування яких при подальшому аналізі важко довести.

Незалежні розслідувачі та країни Заходу стверджують, що російські спецслужби, очевидно, за вказівкою влади, використовували нервово-паралітичну речовину «Новічок» для кількох замахів, зокрема на опозиціонера Олексія Навального. Російська влада це заперечує.