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Генштаб ЗСУ: українські військові збили російський вертоліт і шість безпілотників

Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» в Донецькій області, листопад 2022 року

За минулу добу українські військові збили ворожий вертоліт та шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 грудня.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів», – вказано в повідомленні.

За цими ж даними, російські військові завдали 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

Радіо Свобода за умов війни не може незалежно перевірити інформацію сторін збройного протистояння.

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Щодо громадян України Росія вчиняє усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

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