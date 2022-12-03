Генштаб ЗСУ: українські військові збили російський вертоліт і шість безпілотників

За минулу добу українські військові збили ворожий вертоліт та шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 грудня.
«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів», – вказано в повідомленні.
За цими ж даними, російські військові завдали 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення.
Радіо Свобода за умов війни не може незалежно перевірити інформацію сторін збройного протистояння.
Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
Щодо громадян України Росія вчиняє усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- публічні заклики до знищення українців;
- цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я України з метою позбавити людей електроенергії, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших засобів для життя;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
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