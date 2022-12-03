Генштаб ЗСУ: українські військові збили російський вертоліт і шість безпілотників

За минулу добу українські військові збили ворожий вертоліт та шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 грудня.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів», – вказано в повідомленні.

За цими ж даними, російські військові завдали 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

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