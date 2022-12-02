Бербок: Німеччина вважає «абсолютно необхідним» переслідування Росії за злочини проти України

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про рішучість Німеччини всіма доступними способами переслідувати можливі злочини Російської Федерації та її керівництва, скоєні під час війни проти України. На пресконференції у Берліні 2 грудня Бербок відповіла на запитання Радіо Свобода.

«Питання кримінальної відповідальності Росії та її керівництва заслуговує на пильну увагу. Тому ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, а також збирання різними юридичними відомствами доказів окремих злочинів, які перебувають у списку діянь, що порушують міжнародне право, як, наприклад, воєнні злочини і злочини проти людяності. Саме для цього ми збираємо докази, щоб потім використати їх для звинувачення у різних процесах, наскільки це буде можливо», – сказала Бербок.

Німецький міністр зазначила, що в Раді безпеки ООН присутня не лише Росія, а й інші країни з правом вето, які досі не є учасниками суду в Гаазі. Однак і вони виступили за те, щоби обговорити можливість кримінального переслідування злочинів Росії. Йдеться, зокрема, про США.

«Я вважаю переслідування злочинів Росії у звʼязку із загарбницькою війною проти України абсолютно необхідним. Для мене надзвичайно важливо зосередити увагу на складі злочину «віроломний напад на суверенну країну», складніший у юридичному сенсі, який пізніше був доданий до загального списку», – заявила також Бербок.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО одноголосно ухвалила резолюцію, в якій закликає всіх членів альянсу «чітко заявити, що нинішній режим у російській державі є терористичним». У документі також ідеться, що необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал із російської агресії. Раніше аналогічну резолюцію ухвалила ПАРЄ, а також парламенти Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії.

У середині жовтня міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії закликали країни Євросоюзу та їхніх міжнародних партнерів створити трибунал, який розслідував би можливі злочини російських військових на території України та заклав би основи для юридичної відповідальності винних у цих злочинах.

Наразі механізму створення такого трибуналу не існує. Однак розслідування можливих воєнних злочинів в Україні паралельно з українськими державними органами розпочав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Росія не є його учасником.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість країн світу засудили його, багато країн вважають його актом агресії. Москва наполягає на тому, що її дії є не війною, а «спеціальною воєнною операцією».