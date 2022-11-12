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Медведєв пригрозив застосувати проти України «весь арсенал засобів ураження»

«Будь-які паралелі з минулим хибні або умовні. Крім однієї: ми й поодинці вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи», – Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив застосувати проти України «весь арсенал можливих засобів ураження» та вкотре заявив, що армія РФ воює нібито «проти НАТО та західного світу».

«Тому будь-які паралелі з минулим хибні або умовні. Крім однієї: ми й поодинці вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи», – написав заступник голови Ради Безпеки РФ в телеграмі 12 листопада.

Водночас, аби заспокоїти громадян після відступу армії РФ із Херсона, Медведєв наголосив на тому, що Росія нібито через «людську доброту» й досі не використала «арсенал можливих засобів ураження».

«І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки через властиву нам людську доброту. Усьому свій час», – підсумував він.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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